Der Generalstab hat die Lage an der Front in den letzten 24 Stunden bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden hat der Feind acht Raketen- und 47 Luftangriffe sowie 39 Beschüsse aus Mehrfachraketenwerfern auf die Stellungen der Streitkräfte der Ukraine und auf bewohnte Gebiete durchgeführt. An der Front kam es zu 32 militärischen Zusammenstößen, berichtete der Generalstab in einem Morgenbulletin am 29. August.

In Richtung Marjinka halten die Verteidigungskräfte die Offensive der russischen Streitkräfte in der Nähe von Marjinka in der Region Donezk weiterhin auf.

Gleichzeitig führen die Verteidigungskräfte eine Offensivoperation in Richtung Melitopol durch, konsolidieren die erreichten Grenzen und führen Gegenmaßnahmen durch.

„Die russischen Angreifer setzen die Zwangspassierung der Bevölkerung in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Cherson fort. In der Ortschaft Chaplinka wies die Besatzungsverwaltung die Einwohner darauf hin, dass sie sich bis zum 1. September dieses Jahres Pässe der Russischen Föderation besorgen müssen. Für den Fall, dass diese Forderung nicht erfüllt wird, drohen die Besatzer mit der Beschlagnahmung von Immobilien“, betonte der Generalstab.

Ebenfalls seit dem 23. August dieses Jahres führen die Invasoren Razzien durch, um Bürgerinnen und Bürger ohne Registrierung ihres Wohnsitzes zu vertreiben und ihr Eigentum zu beschlagnahmen.

Die ukrainische Luftwaffe hat in den letzten 24 Stunden acht Angriffe auf die Konzentrationsgebiete des Personals, einen auf das Kontrollzentrum und drei auf die Flugabwehrraketensysteme des Feindes durchgeführt.

Raketen- und Artillerieeinheiten trafen zwei Kontrollpunkte, eine Luftabwehranlage und zwei Artilleriegeschütze in einer russischen Feuerstellung.