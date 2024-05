Der Generalstab meldet Luftangriffe auf die russischen Invasoren und die Zerstörung russischer Drohnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In den vergangenen 24 Stunden hat die Luftwaffe der Verteidigungskräfte 12 Gebiete angegriffen, in denen sich russische Besatzungstruppen konzentriert hatten. Ebenfalls in der Nacht haben die Luftabwehrkräfte 2 russische Aufklärungsdrohnen zerstört.

Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in seinem Bericht vom Morgen des 1. Mai mit.

Raketentruppen haben 1 Personenkonzentration und 1 Flugabwehrraketensystem der russischen Angreifer getroffen.

Im Laufe des letzten Tages gab es 122 Gefechte an der Frontlinie. Die ukrainischen Verteidiger wehrten 33 russische Angriffe in den Sektoren Bachmut und Awdijiwka ab. Insgesamt führte die russische Armee 8 Raketen- und 61 Luftangriffe durch und feuerte 129 Mal aus Mehrfachraketen-Systemen auf Stellungen und Ortschaften der ukrainischen Truppen.