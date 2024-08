Ein Gericht hat den ehemaligen stellvertretenden Energieminister Hale in Untersuchungshaft genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Hale und drei seiner Komplizen wurden entlarvt, weil sie ein Bestechungsgeld für die Erlaubnis zum Abtransport von Bergbauausrüstung aus einem Frontbezirk angenommen hatten.

Die Berufungskammer des Obersten Anti-Korruptionsgerichts hat den ehemaligen stellvertretenden Energieminister Alexander Hale, der wegen der Annahme eines Bestechungsgeldes festgenommen wurde, in Haft gelassen. Darüber berichtet am 30. August der Pressedienst der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft.

Es wird darauf hingewiesen, dass die AP des Obersten Anti-Korruptionsgerichts nach Anhörung der Argumente der Parteien die Position des Staatsanwalts unterstützt und sich geweigert hat, der Berufung der Verteidigung stattzugeben und die Entscheidung des Untersuchungsrichters unverändert zu lassen.

Wir werden daran erinnern, dass am 12. August in Kiew Strafverfolgungsbehörden den stellvertretenden Energieminister Olexander Hale und drei seiner Komplizen entlarvten, weil sie eine Bestechung in Höhe von 500 Tausend Dollar für die Erlaubnis erhalten hatten, Bergbauausrüstungen aus dem Grenzgebiet zu entfernen.

Das Gericht entschied sich für eine Präventivmaßnahme für Hale – Untersuchungshaft bis zum 8. Oktober mit dem Recht, eine Kaution von 25 Mio. Hrywnja zu hinterlegen.