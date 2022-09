Gericht" verurteilt den stellvertretenden Vorsitzenden des Krimtatarischen Majlis.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russisch kontrollierte „Gericht“ der Krim verkündete das Urteil gegen den stellvertretenden Vorsitzenden des Mejlis des krimtatarischen Volkes Nariman Dzhelyal (Dzhelyalov) und die Brüder Aziz und Asan Achmetow. Dies wurde von der Ehefrau von Nariman Dzhelyal berichtet.

Es wird berichtet, dass Nariman Dzhelyal zu 17 Jahren in einer strengen Regimekolonie, einer Geldstrafe von 700 Tausend Rubel und einer Freiheitsbeschränkung von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt wurde.

Asan Ahmetov wurde zu 15 Jahren in einer strengen Regimekolonie verurteilt, er wurde mit einer Geldstrafe von 500 Tausend Rubel und einer Freiheitsbeschränkung von 1 Jahr belegt.

Aziz Achmetow wurde zu 13 Jahren in einer strengen Regimekolonie verurteilt, er erhielt eine Geldstrafe von 500 Tausend Rubel und eine Freiheitsbeschränkung für 1 Jahr.

Staatsanwaltschaft der Krim und Sewastopol meldete dem „Ermittler“ des FSB auf der Krim und dem „Richter“ des „Gerichts“ in Simferopol Verdachtsmomente, die in die illegale Strafverfolgung des Ersten Stellvertretenden Vorsitzenden des Majlis des krimtatarischen Volkes Nariman Jalal verwickelt sind.

„Die Staatsanwaltschaft der Autonomie meldete den Verdacht auf den „leitenden Ermittler“ der illegal geschaffenen Abteilung des FSB in der Republik Krim sowie den „Richter“ des Besatzungsbezirks Kiew „Gericht“ von Simferopol, die in die illegale Strafverfolgung des ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Mejlis des krimtatarischen Volkes verwickelt sind, sagte in dem Bericht.

Die Handlungen der Verdächtigen wurden als Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges (Artikel 438 des ukrainischen Strafgesetzbuches) eingestuft.