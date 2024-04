In der gesamten Ukraine herrscht Luftalarm

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Überwachungskanäle meldeten Explosionen in Krywyj Rih, in der Region Odessa und in der Stadt Dnipro. Russland hat die Ukraine mit Raketen angegriffen. Der feindliche Angriff am Freitag, den 19. April, wird von Überwachungskanälen und der Luftwaffe der Ukraine gemeldet.

Es wird angegeben, dass in allen Regionen Kräfte der Luftverteidigung im Einsatz sind.

Überwachungskanäle informieren:

marschflugkörper (wahrscheinlich von 2 Tu-95ms) in Richtung der Region Tscherkassy;

2 TU-22M3 in der Nähe von Sewastopol – es kann zu Abschüssen kommen;

Mopeds in der Region Poltawa.

Bleiben Sie in Schutzräumen, vernachlässigen Sie nicht Ihre persönliche Sicherheit.

Wir erinnern daran, dass russische Aggressoren den Bezirk Dniprovsky mit Raketen angegriffen haben. Es ist bekannt, dass es zwei Verletzte gibt.