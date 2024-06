Die Geschichte eines Brasilianers, der als Sturmpilot bei den ukrainischen Streitkräften dient und sich in Bukowina rehabilitiert: SOZIALES | MENSCHEN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Mauricio Santão aus Brasilien dient seit dem Beginn der Invasion in den Streitkräften der Ukraine. Er ist derzeit Sturmpilot. Er wurde kürzlich in der Nähe von Tschassiw Jar verwundet und wird nun in Bukowina behandelt

Mauricio Santana ist 27 Jahre alt. 8 Jahre davon diente er als Unteroffizier in Brasilien. Als die russische Invasion in der Ukraine begann, schloss sich Mauricio den ukrainischen Streitkräften an, obwohl Brasilien im russisch-ukrainischen Krieg eine neutrale Position eingenommen hatte.

Mauricio wechselte von der 124. Brigade zur Internationalen Legion, um als Sturmpilot zu kämpfen. Er wurde kürzlich in der Nähe von Tschassiw Jar verwundet und wird derzeit in Bukowina behandelt.

Er hat eine große Familie – 16 Brüder und Schwestern. Seine Mutter weiß immer noch nicht, wo ihr Sohn kämpft. Der Soldat erzählte Suspilne Tscherniwzi von sich.