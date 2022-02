Der gestrige Cyberangriff wurde als der größte in der Geschichte bezeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der gestrige DDoS-Angriff auf Banken und Regierungswebseiten war der größte in der Geschichte der Ukraine, sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für digitale Transformation Michail Fedorow am Mittwoch, den 16. Februar.

„Gestern, am 15. Februar, wurde der größte DDoS-Angriff auf Regierungswebsites und den Bankensektor in der Geschichte der Ukraine durchgeführt. Gestern haben alle für die Cybersicherheit zuständigen Stellen daran gearbeitet, diese Angriffe zu bekämpfen und sie so schnell wie möglich zu unterbinden“, sagte er.

Er sagte, der Angriff sei im Voraus vorbereitet worden und habe Millionen von Dollar gekostet.

„Das Hauptziel ist es, zu destabilisieren und Panik zu verbreiten, damit in unserem Land ein gewisses Chaos entsteht“, sagte Fedorov.

Der Minister versicherte, dass die Behörden darauf vorbereitet seien. „Gestern hat sie ihre Ziele nicht erreicht. Die Ukraine ist auf solche Angriffe vorbereitet, wir wissen, was in Zukunft passieren kann“, sagte er.

Wiktor Zhora, stellvertretender Leiter des Staatlichen Dienstes für Sonderkommunikation, erklärte seinerseits, dass die DDoS-Angriffe fortgesetzt würden.

„Die Situation ist jetzt unter Kontrolle. Der Angriff geht weiter. Die durchschnittliche Angriffsleistung erreicht Dutzende von Gigabits pro Sekunde. Wir verzeichnen eine Kombination von Methoden, d. h. eine ganze Reihe von Angriffstechnologien auf Ressourcen, was auf eine Koordinierung der Angreifer und den Einsatz einer großen Menge von Ressourcen hindeutet, aber wir kommen damit zurecht“, sagte er.

Der stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Serhij Demedyuk, erklärte, dass es sich bei dem Angriff um einen Informations- und psychologischen Angriff handelte.

„Die Nationalbank der Ukraine als eine der Einrichtungen, die die Cybersicherheit gewährleisten, hat perfekt funktioniert, wir hatten keine finanziellen Verluste… Wir stufen diesen DDOS-Angriff als einen informationellen und psychologischen Angriff ein. Nicht als zerstörerisch, nicht die Infrastruktur zu beschädigen, sondern ausschließlich auf die Beeinflussung der Bevölkerung: zu zeigen, den fehlenden Zugang zu Informationen elektronischen Ressourcen von der Regierung und Finanzinstituten vertreten“, sagte er …