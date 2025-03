Das Gesundheitsministerium hat die Fristen für die Wiederherstellung der Bauarbeiten in Okhmatdit genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Derzeit wird erwartet, dass die Projektdokumentation fertiggestellt wird. Die Bauarbeiten sollten im Mai – Anfang Juni beginnen.

Gesundheitsminister Wiktor Ljaschko hat erklärt, dass die Bauarbeiten zur Wiederherstellung des Kinderkrankenhauses Okhmatdit, das durch einen Raketenangriff beschädigt wurde, im Mai oder Anfang Juni beginnen könnten. Das sagte er in der Sendung des TV-Marathon.

„Jetzt warten wir auf die Fertigstellung der Projektdokumentation. Wenn im April alle Gutachten vorliegen, beginnen wir mit der Ausschreibung für den Bauunternehmer, im Mai – Anfang Juni sollten die Bauarbeiten beginnen“, sagte Ljaschko.

Ihm zufolge sollten die Arbeiten „vor dem Beginn des kalten Wetters in diesem Jahr abgeschlossen sein“.

Wir möchten daran erinnern, dass die Russen im vergangenen Jahr am 8. Juli einen massiven Raketenangriff auf die Ukraine gestartet haben. Eines der Ziele war das Krankenhaus Okhmatdit in Kiew. Während des Angriffs befanden sich 627 Kinder in der Einrichtung, acht von ihnen wurden verletzt, zwei Erwachsene wurden getötet. 94 Patienten wurden in andere Krankenhäuser transportiert. Ein weiterer Junge ist später an seinen Verletzungen gestorben. Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat festgestellt, dass die Russen Okhmatdit mit einem Ch-101 Marschflugkörper getroffen haben.