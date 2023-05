Getreidehandel: Ausfallzeiten von Schiffen werden auf 1 Mrd. Dollar geschätzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Ukraine sind durch die Ausfallzeiten von Schiffen in den Warteschlangen des Getreidekorridors Verluste in Höhe von über 1 Mrd. Dollar entstanden. Diese Angaben machte der Präsident des ukrainischen Getreideverbandes Mykola Horbachev in einer Sendung des Fernsehsenders FreeDom bekannt.

„Dies ist das Geld, das die ukrainischen Agrarproduzenten nicht erhalten haben. Das ist das Geld, das die Händler an die Schiffseigner für die Schiffe gezahlt haben, die sehr lange in der Schlange standen“, erklärte er.

Ihm zufolge akzeptiert Russland die Pläne und Bedingungen der Ukraine für die Bildung einer Warteschlange zur Kontrolle der in der Warteschlange stehenden Schiffe nicht. Dadurch können die Hafenterminals nicht rhythmisch arbeiten.

Zur Schließung des Seehafens Juschnyj und seinem Ausschluss von der Arbeit des Getreidekorridors sagte Gorbatschow, dies sei „ein weiterer Sieg für Russland in den Verhandlungen“, die in Istanbul über die Wiederaufnahme des Exports ukrainischer Agrarprodukte auf dem Seeweg geführt würden. Er hoffte, dass ein Ausweg aus der Situation gefunden werden würde.

„Russland manipuliert alle Daten, die es hat. Es versucht, irgendwelche Turbulenzen (in die Verhandlungen – Anm. d. Red.) einzubringen, damit alles unvorhersehbar ist. Der Hafen von Juschny ist einer der effizientesten Häfen für die Verschiffung von Getreide. Dementsprechend war er auch am stärksten ausgelastet“, erklärte er und fügte hinzu, dass die Frage des Exports ukrainischer Agrarprodukte von diesem Hafen aus derzeit noch nicht gelöst sei.