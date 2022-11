Es gibt über 750 russische Flugzeuge und Hubschrauber auf Flugplätzen in der Ukraine - AF

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Vertreter des Luftwaffenkommandos, Jurij Ignat, sagte, dass Russland alle belarussischen Flugplätze für den Einsatz seiner Flugzeuge und Hubschrauber nutzt. Insgesamt befinden sich mehr als 750 feindliche Flugzeuge auf fast 40 Flughäfen in der Ukraine auf dem Territorium der Krim, Russlands und Weißrusslands. Dies sagte er bei einem Briefing am 14. November.

„Russland nutzt ausnahmslos alle belarussischen Flugplätze, die es braucht, und platziert dort seine militärische Ausrüstung. Wir wissen, dass MiG-31Ks dort sind und dass sie uns Luftalarm geben, das ist der Ort, an dem sie stationiert sind. Dort sind auch andere Arten von Luftfahrzeugen stationiert: Su-30, Su-34, Su-35 sowie K-52-Hubschrauber. Die Anzahl der Flugzeuge, die sich an den Grenzen befinden, auf den 40 Flughäfen, von denen wir sprachen – einschließlich der Krim, Russlands und Weißrusslands -, das sind mehr als 750 Flugzeuge, die in diesem riesigen Gebiet um die Ukraine verteilt werden können“, sagte er.

Ignat sagte auch, dass 330 von 400 Drohnen, die von Russland auf dem Territorium der Ukraine freigesetzt wurden, inzwischen zerstört wurden.

„Wir haben solche Informationen über Drohnen, dass mehr als 330 Kamikaze-Drohnen Shahed-136 bereits von den Verteidigungskräften zerstört wurden, es gab andere Drohnen – Mohajer-6, und so hat Shahed-131. Mehr als 400 dieser UAVs wurden vom Feind auf ukrainischem Gebiet abgesetzt. Wie erst kürzlich von den Nachrichtendiensten berichtet wurde, sollen im Sommer 1.750 dieser UAVs bestellt worden sein. Aber bestellen ist eine Sache, aber man muss sie bekommen, man muss sie liefern und man muss sie einsetzen. Ab heute gibt es die von mir bereits erwähnte Anzahl von UAVs“, sagte ein Sprecher der Luftwaffenführung….