Golos-Putsch: Zheleznyak als Fraktionschef verdrängt, er bestreitet

Oleksandra Ustinova, eine Abgeordnete der Golos-Fraktion, hat gesagt, dass die Fraktion ihren Vorsitzenden gewechselt hat: Roman Kostenko wurde anstelle von Jaroslaw Zheleznyak ernannt. Sie schrieb darüber auf ihrer Facebook-Seite.

„Zheleznyak soll sich verabschieden, oder der Fraktionsvorsitzende wird in Golos ersetzt… Die Fraktion stimmte auf ihrer Sitzung für die Entlassung des Fraktionsvorsitzenden Jaroslaw Scheleznjak von seinem Posten. Jetzt wird der Cyborg Roman Kostenko, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, vorübergehend als Fraktionsvorsitzender fungieren“, sagte der Abgeordnete.

Laut Ustinova stimmten 11 Abgeordnete, also die Mehrheit der Fraktionsmitglieder im Parlament, für eine solche Entscheidung. Ein Brief mit einem entsprechenden Beschluss wurde an den Parlamentssprecher Dmytro Razumkov geschickt.

Einer der Führer der politischen Kraft, Yaroslav Ruszyshyn, sagte, dass sie beschlossen, Zheleznyak zu feuern, um „die Arbeit von Golos wieder aufzunehmen, die in den letzten sechs Monaten blockiert war.

In seiner Antwort schrieb Zheleznyak, dass er überrascht war zu erfahren, dass Kollegen von der sogenannten Gerechtigkeitspartei personelle Veränderungen in der Fraktion behaupteten.

„Ich darf Sie daran erinnern, dass nach den Regeln der Golos-Fraktion eine solche Entscheidung mit 14 Stimmen getroffen wird. Selbst wenn es eine solche Entscheidung gäbe (Spoiler: gab es nicht). Es ist schlimm, dass niemand die Regeln und Vorschriften der Fraktion gelesen hat. Deshalb bitte ich Sie, die Aussagen Ihrer Kollegen nicht für wahr zu halten“, sagte der Abgeordnete.

Ustinova hat bereits einen Antwortbeitrag geschrieben.

„Man kann es lange leugnen, aber die Dokumente sind das Dokument. Nach der Fraktionsregelung sind 14 Stimmen erforderlich, um den Fraktionsvorsitzenden von Golos zu ernennen. Für die Abberufung gibt es keine solche Bestimmung, so dass die Entscheidung über die Abberufung mit einfacher Mehrheit, d. h. mit 11 Stimmen, getroffen wird. Jetzt kann Jaroslaw Zhelezniak noch lange über seine „Legitimität“ reden – wir haben so etwas schon erlebt. Es ist Zeit, freundlich zu gehen“, betonte der Parlamentarier.

Zum Beispiel sagte Serhiy Pritula Ende April 2021, dass er die Golos-Partei leiten möchte. Die Parteivorsitzende Kira Rudyk schrieb in ihrer Antwort, dass das Führen der Partei harte und systemische Arbeit sei und nicht das Auftreten in Clubs oder Stadien.

Die Partei führte eine strenge Zensur ein – die Konten der Abgeordneten werden gesperrt und ihre E-Mails werden abgeklemmt, was sie effektiv von der Kommunikation mit regionalen Organisationen abhält. Mehrere Abgeordnete haben eine solche Beschwerde gegen die Golos-Führung eingereicht.