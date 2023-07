Das größte Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen stellt Lieferungen nach Russland ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das weltgrößte Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen SLB (ehemals Schlumberger) hat angekündigt, die Lieferung von Waren und Dienstleistungen nach Russland vollständig einzustellen. Dies wurde am Vortag vom Pressedienst des Unternehmens bekannt gegeben.

Die Lieferungen werden von allen SLB-Einrichtungen in der ganzen Welt gestoppt, „als Reaktion auf die anhaltende Ausweitung der internationalen Sanktionen“. Zuvor hatte das Unternehmen bereits die Lieferungen aus den USA, Großbritannien, den EU-Ländern und Kanada gestoppt.

„SLB nimmt seine Verantwortung für die Einhaltung der Exportkontroll- und Wirtschaftssanktionsgesetze sehr ernst und steht weiterhin auf der Seite der internationalen Gemeinschaft, wenn es darum geht, den Krieg in der Ukraine zu verurteilen und ein Ende zu fordern“, heißt es in der Erklärung.

„Auf seiner eigenen Website gibt das Unternehmen offen an, dass es mehr als 4,5 Milliarden Dollar an Steuern in den Haushalt des terroristischen Staates eingebracht hat“, heißt es in der Erklärung.

