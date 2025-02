Die größten ukrainischen Stiftungen haben im Jahr 2024 fast 30% mehr Spenden gesammelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im vergangenen Jahr haben die größten gemeinnützigen Stiftungen in der Ukraine 24,1 Mrd. Hrywnja gesammelt, das sind 28% mehr als 2023, so die Daten von Opendatabot. Insgesamt haben Come Back Alive, die Prytula Foundation und United24 in den 3 Jahren des Krieges 93 Mrd. Hrywnja gesammelt. United24 hat in diesem Jahr die meisten Spenden gesammelt: uAH 17,5 Milliarden. 92% aller über diese Plattform gesammelten Spenden waren für die Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte bestimmt. 4,4 Milliarden Hrywnja oder 18% des gesamten Spendenaufkommens im vergangenen Jahr wurden von der Come Back Alive Foundation gesammelt. Weitere 2,1 Milliarden Hrywnja an Spenden wurden von der Serhij Prytula Foundation im Jahr 2024 gesammelt. Gleichzeitig transportierte Nowa Poschta 63,9 Tausend Tonnen humanitäre Güter in 1,9 Millionen Paketen. Im ersten Jahr des totalen Krieges wurden monatlich durchschnittlich 20 Tausend Pakete mit einem Gewicht von 1,8 Tonnen verschickt, aber im letzten Jahr stieg die durchschnittliche monatliche Zahl auf 160 Tausend Pakete mit einem Gewicht von 5,3 Tonnen pro Monat. Zur Erinnerung: Seit Anfang 2024 hat sich der Gesamtbetrag der Mikrokreditschulden der Ukrainer um das 1,7-fache erhöht: von 9,3 Milliarden Hrywnja auf 16,02 Milliarden Hrywnja.