Grenzübergang Krakovec entsperrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polnische Landwirte haben die Blockade des Grenzübergangs Krakivets aufgehoben, aber die Warteschlange an diesem Punkt hält an. Dies berichtete ein Vertreter des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine, Andrij Demchenko, in einem TV-Marathon am Sonntag, den 10. März.

Seinen Angaben zufolge dauert die Blockade jetzt in fünf Richtungen an. Es stehen etwa 1.700 Lastwagen in der Warteschlange. Krakivets ist nicht mehr blockiert, aber die Proteste können dort noch bis zum 13. März andauern.

„Obwohl der Grenzübergang Krakovec nicht mehr blockiert ist und der Verkehr dort sehr stark ist, gibt es auch auf polnischem Territorium eine Schlange von Lastwagen, die darauf warten, die Grenze zu unserem Staat zu überqueren. Es handelt sich um etwa 600 Lastwagen“, sagte Demchenko.

Wir möchten daran erinnern, dass polnische Landwirte vor einigen Wochen die Grenze zur Ukraine blockiert haben. Sie erschwerten die Durchfahrt von Lastwagen durch die Kontrollpunkte, was die Exporte beeinträchtigte.