Hamas hat Präzisionsraketen unter iranischer Anleitung entwickelt - IDF

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Israelische Truppen haben in Gaza-Stadt technologische Ausrüstung entdeckt, die von der Hamas zur Herstellung von Präzisionsraketen verwendet wird. Dies berichtete die Times of Israel am Sonntag, den 7. Januar, unter Berufung auf IDF-Beamte.

Soldaten haben vor kurzem eine Razzia in einer Hamas-Einrichtung in den Stadtvierteln Daraj und Tuffah in Gaza-Stadt durchgeführt und dabei einen Tunnelschacht entdeckt, der zu einer unterirdischen Waffenfabrik führt.

„Die Soldaten entdeckten Komponenten, die beweisen, dass die Terroristen der Hamas-Terrororganisation unter der Führung des Iran gelernt haben, wie man Präzisionskomponenten und strategische Waffen herstellt“, so die IDF.

Die Hamas verfügt über Panzerabwehrlenkraketen und kleine, mit Sprengstoff beladene Drohnen, die auf kurze Distanz eingesetzt werden, sowie über selbstgebaute autonome U-Boote, die mit Sprengstoff beladen sind, oder Unterwasserdrohnen, aber keine Langstreckenlenkraketen.

Es ist nicht bekannt, ob die Hamas ihre Lenkraketen bereits eingesetzt hat oder ob sie sich noch in der Entwicklungsphase befinden.

Das israelische Militär hat die Zerschlagung der „militärischen Struktur“ der Hamas im nördlichen Gazastreifen abgeschlossen.