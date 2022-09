Hand mit blau-gelbem Armband: Sergei Sova wurde posthum mit dem Heldentitel ausgezeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj verlieh den Titel „Held der Ukraine“ posthum an den hochrangigen Soldaten Sergei Sova, dessen Leiche mit einem blau-gelben Armband in Isjum gefunden wurde. Ein entsprechendes Dekret wurde am Samstag, den 24. September, auf der Website des Präsidenten veröffentlicht.

„Für den persönlichen Mut und das Heldentum bei der Verteidigung der staatlichen Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine sowie für die Treue zum militärischen Eid beschließe ich, den Titel Held der Ukraine mit der Verleihung des Ordens „Zolota Zirka“ an Sergej Alexandrowitsch Sova, einen hochrangigen Soldaten (posthum), zu verleihen“, heißt es in dem Dokument…