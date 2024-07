Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Tuareg-Rebellen „haben die notwendigen Informationen erhalten, und nicht nur Informationen“, sagte Andrij Jussow.

Die erfolgreichen militärischen Operationen gegen die russischen Söldner der PBC Wagner werden in afrikanischen Ländern fortgesetzt. Dies sagte am Montag, den 29. Juli, der Leiter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste (Main Directorate of Intelligence) des ukrainischen Verteidigungsministeriums, als er die russischen Verluste in Mali kommentierte.

Ihm zufolge haben die lokalen Rebellen „die notwendigen Informationen erhalten, und nicht nur Informationen, die es ihnen ermöglicht haben, eine erfolgreiche militärische Operation gegen russische Kriegsverbrecher durchzuführen.“

„Wir werden sicherlich nicht über die Details sprechen, es wird eine Fortsetzung geben“, sagte er voraus.

Jussow erinnerte daran, dass der Kreml mit den Händen der Wagneristen „aktive Aktivitäten in Richtung Afrika entfaltet hat, und nicht nur dort.“

„Mit ihren Söldnern haben sie versucht, geopolitische und wirtschaftliche Probleme zu lösen, bestimmte Regierungen zu verändern oder zu unterstützen. Und heute sieht die ganze Welt, dass dies in der Tat nicht mehr dasselbe Potenzial ist und die Fähigkeiten Russlands bei weitem nicht mehr dieselben sind. Und das bedeutet, dass neue Aufträge und Berechnungen auf sie“ als präzises Instrument zur Lösung von Problemen in der Region weniger sein werden, „sagte er.

Zuvor wurde bekannt, dass in Mali Tuareg-Rebellen Dutzende von Kämpfern der PBC Wagner getötet und verwundet haben. Bereits heute bestätigte die Wagner-Gruppe das Scharmützel mit den Tuareg und räumte die Verluste ein.

Die russischen Söldner von PBC Wagner sind seit 2021 in Mali präsent, sie wurden von der Militärjunta „zur Sicherheit“ dorthin gerufen.