Die Hauptdirektion des Geheimdienstes und der Sicherheitsdienst der Ukraine haben Treibstoffdepots in Russland in Brand gesteckt - Massenmedien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Rostow geriet ein Treibstoff- und Schmiermittellager auf dem Gelände des Atlas-Kombinats in Brand, während in der Region Belgorod das Öllager Gubkinskaya Feuer fing.

Ukrainische Sicherheitsdienste haben Treibstofflager in den russischen Regionen Rostow und Belgorod angegriffen. Dies berichteten die Medien am Samstag, den 3. August.

So wurde laut Ukrajinska Prawda als Ergebnis der Operation der Hauptdirektion des Geheimdienstes mit Hilfe von Drohnen ein Lager für Treibstoff und Schmiermittel auf dem Territorium des Atlas-Kombinats der Abteilung der Föderalen Agentur für staatliche Reserven der Russischen Föderation in der Region Rostow getroffen.

„Das Lager in der Nähe der Siedlung Kamensk-Shakhtinsky liefert Treibstoff und Schmiermittel im Interesse der militärischen Einheiten und Unterabteilungen der Russischen Föderation, die in den vorübergehend besetzten Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk stationiert sind. Die Anlage wurde von 15 Drohnen vom Typ Obsidian getroffen“, heißt es in dem Bericht.

Mehrere Treibstoff- und Schmierstofftanks wurden getroffen. Ein Feuer brach aus, das bis heute anhält.

Im Gegenzug hat der Sicherheitsdienst der Ukraine mit Hilfe von Drohnen das Öldepot Gubkinskaya in der Region Belgorod getroffen, berichtet Ukrinform.

„Drohnen haben das Gubkinskaya-Öldepot in der Region Belgorod getroffen. Russen berichteten in sozialen Netzwerken von einer Reihe von Explosionen und Feuer auf dem Gelände des Öldepots sowie von der Arbeit der Luftabwehrsysteme, so die Quelle.