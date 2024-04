Das Hauptnachrichtendienstdirektorat teilte mit, wie die Tu-22 abgeschossen wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der russische Langstrecken-Überschallbomber Tu-22M3 wurde mit denselben Mitteln zerstört, mit denen zuvor das russische Langstrecken-Radarerkennungs- und Kontrollflugzeug A-50 getroffen wurde. Dies teilte die Hauptdirektion für Nachrichtendienste (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums der Ukraine am Freitag, den 19. April mit.

Es wird angegeben, dass es sich um eine gemeinsame Sonderoperation der Hauptdirektion für Nachrichtendienste und der Luftwaffe handelte.

„Dem feindlichen Flugzeug Tu-22MZ gelang es, in einer Entfernung von etwa 300 Kilometern von der Ukraine mit denselben Mitteln abzuschießen, mit denen zuvor das russische Flugzeug der Langstreckenradarerfassung und -kontrolle A-50 getroffen wurde. Infolge der Niederlage konnte der Bomber in das Gebiet von Stavropol fliegen, wo er abstürzte“, heißt es in dem Bericht.

Das Main Intelligence Directorate betonte, dass dies die erste erfolgreiche Zerstörung eines strategischen Bombers in der Luft während eines Kampfeinsatzes während Russlands groß angelegter Invasion in der Ukraine war.

„Für jedes Kriegsverbrechen, das gegen die Ukraine begangen wurde, wird es eine gerechte Vergeltung geben“, so der Geheimdienst weiter.