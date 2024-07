Ab heute werden 284 neue Richter ihre Arbeit aufnehmen: Selenskyj forderte sie auf, die Verfassung und die Menschenrechte zu wahren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte, dass die Menschen von den Richtern erwarten, dass sie „effizient“ sind und „die sozialen Bedürfnisse verstehen“ und rief sie auf, die Verfassung und die Menschenrechte zu wahren

Heute, am 5. Juli, beglückwünschte Präsident Wolodymyr Selenskyj 284 ukrainische Richter zu ihrer Vereidigung und betonte, dass die „Einheit und der Erfolg“ der Gesellschaft von ihrer Arbeit abhängen. Er rief sie außerdem dazu auf, die Verfassung und die Menschenrechte zu wahren.

Das Video seiner Ansprache an die Richter wurde auf Telegram veröffentlicht.

„Jetzt ist die Zeit, in der jeder an seinem Platz im Staat immer so arbeiten sollte, dass er die Basis für den Staat ist“, sagte Selenskyj.

Er betonte, dass „jeder alles tun sollte, was möglich ist, um unsere staatlichen Institutionen zu stärken“ und zum Schutz der Ukrainer und des gesamten Staates beizutragen.

„Der Erfolg der Ukraine und die Einheit unserer Gesellschaft hängen von allen ab, insbesondere von den Richtern“, sagte der Präsident.

Er fügte hinzu, dass die Menschen „Effizienz der Arbeit“ und die Fähigkeit, „die sozialen Bedürfnisse richtig zu verstehen“, erwarten.

„Wenden Sie die Verfassung und die Rechtsstaatlichkeit an, damit die Menschenrechte in der Ukraine respektiert und, wenn nötig, wiederhergestellt werden“, sagte er.

Am 23. Mai ernannte die Werchowna Rada Sergiy Riznyk zum neuen Richter des Verfassungsgerichts der Ukraine. Dies ist der erste Richter des Verfassungsgerichts der Ukraine, der nach den neuen Auswahlregeln unter Beteiligung der Beratergruppe ausgewählt wurde.