Ihnat hat die Zahl der auf die Ukraine abgefeuerten Raketen genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit dem Beginn der groß angelegten Invasion hat die russische Armee mehr als 7.500 Raketen auf die Ukraine abgefeuert. Dies berichtete der Sprecher der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte Jurij Ihnat am Sonntag, den 31. Dezember, in einer Fernsehansprache, schreibt Radio Liberty.

„Wir haben eine groß angelegte Invasion von Raketen aller Art über der Ukraine mehr als 7.500. Dies ist alle Arten – Flugzeuge Raketen, Flugabwehrraketen S-300, Marschflugkörper, ballistische Raketen – eine solche Zahl gestartet“, sagte Ihnat.

Der Sprecher stellte fest, dass es unmöglich ist, alle feindlichen Raketen abzuschießen.

„Wir haben erst im Mai damit begonnen, Patriot-Raketen abzuschießen, und zwar in dem Gebiet, in dem sie sich befinden. Sie müssen verstehen, dass wir nur Marschflugkörper oder Ch-59 abschießen“, stellte er klar.

Wir erinnern daran, dass die russische Armee am 29. Dezember einen massiven Raketenangriff auf die Ukraine gestartet hat. Die Luftabwehrkräfte zerstörten 27 „Shahed“ und 87 Marschflugkörper. Bei den feindlichen Angriffen wurden Zivilisten in Kiew, Lwiw, Dnipro, Odessa, Charkiw und Saporischschja getötet. am 1. Januar rief Kiew einen Trauertag für die Opfer des massiven russischen Raketenangriffs aus.