Das Innenministerium hat über die Hilfe für freigelassene Kämpfer informiert

Die stellvertretende Innenministerin Kateryna Pawlitschenko hat erklärt, dass ukrainische Soldaten, die aus der Gefangenschaft befreit wurden, alle notwendige Hilfe und Rehabilitation erhalten. Dies berichtet Ukrinform.

„Sie (ehemalige Häftlinge – Anm. d. Red.) werden in erster Linie von Ärzten und Psychologen behandelt. Sie erhalten in den Gesundheitseinrichtungen des Departements alle notwendige Unterstützung und Rehabilitation. Und die erste Etappe besteht natürlich darin, ihnen ein wenig das Gefühl zu geben, dass sie bereits in der Ukraine sind. In erster Linie werden sie medizinisch versorgt und rehabilitiert“, so Pawlitschenko.

Nach Angaben des stellvertretenden Ministers befinden sich unter den 215 kürzlich aus der Gefangenschaft entlassenen Personen 136 Angehörige des Innenministeriums, darunter 118 Angehörige der Nationalgarde, neun Angehörige der Nationalpolizei und neun Grenzschutzbeamte.

Pawlitschenko erklärte, dass die freigelassenen Verteidiger mit ihren Familien und Freunden kommunizieren und sie sehen können, der Zugang zu ihnen für andere jedoch nach wie vor eingeschränkt ist.

Sie wies auch auf die Verletzung der Menschenrechte durch Russland bei der Inhaftierung von Kriegsgefangenen hin.

„Im Moment arbeiten die Strafverfolgungsbehörden auch in dieser Phase daran, alle Beweise für die Gefangenschaft und die Verletzung der Menschenrechte zu sammeln, dies alles aufzuzeichnen und alle medizinischen Beweise zu sammeln, damit sie auch in Zukunft von unseren Strafverfolgungsbehörden verwendet werden können“, sagte die stellvertretende Ministerin.