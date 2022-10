Das Innenministerium: Die Invasoren sind stärker vermint

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die kürzlich befreiten Gebiete sind doppelt so stark vermint wie die unbesetzten Teile der Region Kiew oder der Region Tschernihiw. Das sagte Innenminister Denys Monastyrskyjy in einem TV-Marathon.

„Wenn wir früher über die Minenräumung in der Region Luhansk und in der Donezkina sprechen konnten, müssen wir jetzt leider in den meisten Gebieten unseres Staates darüber sprechen. In der Tat wird praktisch alles abgebaut. Im Vergleich zur Region Kiew oder Tschernihiw ist die Minenräumung doppelt so dicht. Das hängt natürlich damit zusammen, wie lange sich der Feind dort aufhält und dass er es eher zur Abschreckung unserer Truppen nutzt“, sagte der Leiter des Innenministeriums.

Die Minenräumung wird jetzt von zwei Diensten durchgeführt – dem Staatlichen Dienst für Notfälle und der Polizei. In den letzten Monaten haben CSES-Mitarbeiter mehr als 250.000 explosive Objekte gefunden, während Polizeibeamte weitere 130.000 gefunden haben.

Monastyrskyj sagte, dass die ukrainischen Pyrotechniker von westlichen Spezialisten unterstützt werden.

Laut Monastyrskyj sagen die Spezialisten für humanitäre Minenräumung, wenn sie den Umfang der erforderlichen Arbeit sehen, dass diese Jahrzehnte dauern wird, aber er stellt fest, dass die Arbeit unserer Spezialisten viel effektiver ist.

