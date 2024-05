Im Internet wird eine Fälschung über die Erfassung von Schülerdaten für das Register der Wehrpflichtigen verbreitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Ministerium für Bildung und Wissenschaft hat eine Fälschung über die Erhebung von Daten von Schülern, die im Jahr 2008 geboren wurden, dementiert.

Im Netz kursiert ein gefälschter Brief des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft der Ukraine über die Erhebung von Schülerdaten für das Register der Wehrpflichtigen. Dies berichtete der Pressedienst des Ministeriums am Montag, den 20. Mai.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Netz ein Brief verbreitet wird, der angeblich vom stellvertretenden Minister für Bildung und Wissenschaft der Ukraine unterzeichnet wurde. Darin heißt es, dass das Ministerium für Bildung und Wissenschaft zusammen mit dem Verteidigungsministerium die Leiter von Bildungseinrichtungen auffordert, Daten von Schulkindern zu sammeln, die im Jahr 2008 geboren wurden.

„Es scheint, dass dies in Übereinstimmung mit dem Erlass des Ministerkabinetts über die Genehmigung des Verfahrens zur Führung des einheitlichen staatlichen Registers der Wehrpflichtigen, der wehrpflichtigen Personen und der Reservisten geschieht. Das ist eine Fälschung. Das Ministerium hat keinen Brief mit einem solchen Inhalt verschickt“, betonte das Ministerium.

Das Bildungsministerium stellte fest, dass Russland regelmäßig Informationsoperationen im Netz durchführt. Den Ukrainern wird geraten, die Informationen sorgfältig zu prüfen und sich auf offizielle Quellen zu beziehen.

Wir möchten daran erinnern, dass Russland die Kampagne zur Diskreditierung der Mobilisierung in der Ukraine verschärft hat. Der Kreml versucht, die politische Situation in der Ukraine zu desorganisieren und vor dem Hintergrund der Offensive an der Frontlinie Chaos in der Gesellschaft zu stiften.