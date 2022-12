Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Invasoren in den besetzten ukrainischen Gebieten haben mit der so genannten „Integration“ religiöser Organisationen begonnen und beabsichtigen, nur Kirchen zu belassen, die vom Kreml kontrolliert werden. Dies teilte das Zentrum für Nationalen Widerstand (CNR) am Montag, 26. Dezember, mit.

„In den vorübergehend besetzten Gebieten ist ein Programm zur Unterstützung religiöser Organisationen bei der Integration in den russischen soziokulturellen Raum angelaufen. Sie wird von der Nichtregierungsorganisation Russische Vereinigung zum Schutz der Religionsfreiheit verwaltet, die mit Zuschüssen des russischen Präsidenten finanziert wird“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Organisation das Eigentum der Konfessionen prüft, um alle protestantischen Bewegungen, die örtliche orthodoxe Kirche der Ukraine und muslimische Zellen, die nicht unter der Kontrolle der klerikalen Abteilung der Muslime Russlands stehen, weiter zu zerstören.

Der CNS erinnerte daran, dass Moskau bereits eine ähnliche Politik auf der Krim verfolgt.

Zuvor hatte der CNS berichtet, dass die Russen in Berdjansk ein Zentrum zur Ausbildung von Propagandisten eröffnen wollen.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Invasoren versuchen, 1.500 bis 2.000 Kinder aus den vorübergehend besetzten ukrainischen Gebieten einzusammeln, um sie für angebliche Neujahrsbäume“ nach Russland zu bringen.

