Invasoren beschießen Zaporizhia und Mykolajiw

Die russische Armee greift in der Nacht zum Dienstag, 19. April, die Städte Hulaypole in der Region Saporischschja und Mykolajiw an. Dies wird von den lokalen Behörden gemeldet.

Wie der Pressedienst der OVA Saporischschja mitteilte, beschoss der Feind Gulyaypole mit Phosphorbomben. Darüber hinaus sind in der Region große Kämpfe im Gange. Die Besatzer versuchen, im Rahmen eines Plans zur Einkreisung einer Gruppe ukrainischer Truppen im Donbass nach Norden vorzustoßen.

Der Bürgermeister von Nikolaev, Aleksandr Senkevich, berichtete ebenfalls von Explosionen in der Stadt.

„In Mykolajiw hat es mehrere Explosionen gegeben. Wir sind dabei, die Situation zu klären. Die operativen Informationen werden Sie morgen früh erhalten“, schrieb der Leiter der Stadtverwaltung.

Telegrammkanäle behaupten, dass Mykolajiw von der Seite des besetzten Cherson mit Grads beschossen wird…