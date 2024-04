Die Invasoren haben auf der Krim mehr als 100 Kilometer neue Festungsanlagen gebaut

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

An der Schwarzmeerküste haben die russischen Invasoren im Februar und März neue, über 100 Kilometer lange Befestigungsanlagen errichtet. Dies teilte der Pressedienst der Vertretung des Präsidenten in der Autonomen Republik Krim am Montag, den 22. April auf Facebook mit.

„Russland erhöht weiterhin die Anzahl der Ingenieur- und Befestigungsstrukturen an der Küste des Schwarzen Meeres: neue Strukturen mit einer Länge von mehr als 100 Kilometern wurden zwischen Februar und März 2024 errichtet“, heißt es in der Nachricht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Küstenverteidigungslinie vom Dorf Mykolajiwka im Bezirk Simferopol ausgeht und entlang der Küste von Krasnoperekopsk unweit der Verwaltungsgrenze zur Region Cherson verläuft. Die neuen Befestigungen erstrecken sich dann entlang der Küste nach Norden, mit der größten Konzentration entlang des Umkreises von Kap Tarkhankut, wo sich Flugabwehrsysteme befinden.

An der Westküste der Krim haben die Invasoren Befestigungen in Naturschutzgebiete und Naturparks, archäologische Stätten und touristische Einrichtungen gegraben. In der Nähe des Dorfes Sewernoje im Bezirk Tschernomorskij hat das russische Militär auf den Ruinen einer alten Siedlung Küstenschutzanlagen errichtet.