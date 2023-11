Invasoren haben mit der Zwangsmobilisierung in der Region Luhansk begonnen - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Stadt Starobelsk in der Region Luhansk führen die Invasoren die Mobilisierung der Einwohner zu den Streitkräften der Russischen Föderation durch, berichtet der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

„Die Männer der Stadt versuchen mit allen Mitteln, sich der Einberufung zu entziehen: Sie kündigen ihre Arbeit, tauchen unter, gehen in andere Siedlungen. Mobilisierte Bürger, die sich dem Militärdienst nicht entziehen konnten, werden zur militärischen Ausbildung in die Region Krasnodar in der Russischen Föderation geschickt“, heißt es in dem Bericht.

Am 9. November berichtete das Nationale Widerstandszentrum über die versteckte Mobilisierung in den vorübergehend besetzten Gebieten der Südukraine. Die Invasoren zwingen die Ukrainer zunächst dazu, sich einen Pass des Aggressorlandes Russland zu besorgen und stellen dann Vorladungen aus. Im Oktober berichtete das Zentrum für Nationalen Widerstand über die Mobilisierung in den von den Russen beschlagnahmten Siedlungen der Region Saporischschja.