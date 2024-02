Die Invasoren suchen nach "Provokateuren" in Sewastopol

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Besatzungsbehörden der Stadt Sewastopol auf der Krim suchen nach „Provokateuren“, die angeblich Informationen über die bevorstehende Schießerei an einer Schule verbreitet haben. Dies berichtete der so genannte „Gouverneur“ Michail Raswoshajew am Samstag, den 17. Februar.

„In den Chatrooms und Publicks von Sewastopol wurden provokative Informationen verbreitet, dass Unbekannte eine Schießerei in Schulen veranstalten werden. Alle operativen Dienste sind sich dieser Information bewusst, diejenigen, die diesen Kanal erstellt haben und versuchen, Panik in der Stadt zu erzeugen, werden bereits berechnet“, sagte Razvozhayev in seinem Telegramkanal.

Der Gouverneur forderte die Eltern auf, solche Nachrichten nicht weiterzuleiten und sie nicht zu teilen.

„Auf diese Weise spielen Sie denen in die Hände, die solche Provokationen veranstalten. Mehr als 500 Menschen haben diesen Kanal bereits abonniert“, beschwerte er sich.

Zuvor hatte Russland erklärt, einen Terroranschlag auf einen „Vertreter der Behörden“ verhindert zu haben Krim. Die Angeklagten in dem Fall in Simferopol schienen sich darauf vorzubereiten, das Auto des „Beamten“ in die Luft zu sprengen.