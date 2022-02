Im Jahr 2021 wird sich der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen verdoppeln

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Jahr 2021 werden weltweit 6,5 Millionen Elektrofahrzeuge (EVs) verkauft werden – 109 % mehr als im Jahr 2020. Dies geht aus einer Studie des Analystenhauses Canalys über den weltweiten Markt für Elektrofahrzeuge hervor, die am Mittwoch, 16. Februar, veröffentlicht wurde.

Der Anteil der Elektroautos am gesamten Pkw-Absatz wird im Jahr 2021 bei 9 % liegen. Aufgrund der Auswirkungen der COVID-Beschränkungen und der Chip-Knappheit wuchs der gesamte globale Automobilmarkt 2021 nur um 4 %.

„Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen blieb auch 2021 stark, aber es wären noch viel mehr verkauft worden, wenn es nicht zu einem chronischen Mangel an Bauteilen gekommen wäre, von dem alle Fahrzeughersteller weltweit betroffen sind“, erklärten die Analysten.

Insbesondere wurden 85 % der weltweit verkauften Elektroautos an Kunden auf dem chinesischen Festland und in Europa geliefert. Im Jahr 2021 wurden in China 3,2 Millionen Elektroautos verkauft, was einem Anteil von 15 % aller verkauften Neuwagen entspricht. Und in Europa wurden 2,3 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, was einem Anteil von 19 % an den Neuwagen entspricht.

„Im Jahr 2021 werden mehr als 3,2 Millionen Elektrofahrzeuge auf dem chinesischen Festland verkauft – die Hälfte aller weltweit verkauften Elektrofahrzeuge und 2 Millionen mehr als im Jahr 2020“, so Canalys weiter.

Der Absatz von Elektrofahrzeugen in den USA wiederum bleibt weiterhin hinter dem in China und Europa zurück. Im Jahr 2021 waren nur 4 % der in den USA verkauften Neuwagen Elektrofahrzeuge.

Es ist festzustellen, dass Tesla mit einem Anteil von 14 % den weltweiten Markt für Elektroautos anführt. An zweiter Stelle lag die VolkswagenGruppe mit einem Marktanteil von 12 %. An dritter Stelle steht die chinesische SAIC Motor Corporation mit einem Marktanteil von mehr als 11 %.