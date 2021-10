Ein Jugendlicher mit Verdacht auf Schlaganfall wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus in Lwiw gebracht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein 15-jähriger Junge wurde in ernstem Zustand per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Lwiw gebracht. Es bestehe der Verdacht auf einen akuten Hirnschlag, schreibt Suspilne unter Berufung auf die Pressesprecherin des regionalen Zentrums für medizinische Notfallversorgung Tatiana Andreeva.

Die Evakuierung fand am Samstag, den 23. Oktober, aus dem städtischen Krankenhaus in Dobromyl statt.

Die Mediziner diagnostizierten bei dem Patienten auch Nierenversagen.

Der Teenager steht jetzt unter ärztlicher Aufsicht und erhält die notwendige Unterstützung.

Es wird darauf hingewiesen, dass dies die 14. Evakuierung eines Patienten per Hubschrauber seit Anfang des Monats ist.

Wir erinnern daran, dass der Leiter des Gesundheitsministeriums Wiktor Ljaschko den regionalen Krankenhäusern Hubschrauberlandeplätze versprochen hat. Im Rahmen des großen Bauprogramms werden regionale Krankenhäuser in den Jahren 2022-2023 mit Hubschrauberlandeplätzen ausgestattet, was die Entwicklung der aeromedizinischen Evakuierung erleichtern wird.