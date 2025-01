Das Justizministerium hat den Betrieb aller wichtigen Dienste des Einheitlichen Staatlichen Registers nach einer Cyberattacke wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 10. Januar hat das Justizministerium nach einem groß angelegten Cyberangriff der Russischen Föderation alle wichtigen Dienste des Portals des Einheitlichen Staatlichen Registers wieder in Betrieb genommen, wie auf der Website des Ministeriums zu lesen ist. Es wird darauf hingewiesen, dass das Portal wieder die kostenlose Suche nach Informationen im Register, die Erstellung von Auszügen, den Erhalt der Ergebnisse von Verwaltungsdiensten per Zugangscode und den Zugang staatlicher Stellen zu Informationen aus dem Register über Zugangskennungen anbietet. Wie berichtet, sagte am 19. Dezember die stellvertretende Ministerpräsidentin für europäische und euro-atlantische Integration und Justizministerin der Ukraine Olha Stefanishyna Am 19. Dezember versicherten Regierungsbeamte, dass die Register innerhalb von zwei Wochen wiederhergestellt würden. Am 30. Dezember stellte das ukrainische Justizministerium den Betrieb von drei wichtigen Notariatsregistern nach einem russischen Cyberangriff wieder her. Am 4. Januar wurde das Standesamt wieder in das System der staatlichen Register des Justizministeriums aufgenommen: die Möglichkeit, Eheschließungen, Geburten und andere standesamtliche Handlungen zu registrieren, wurde wiederhergestellt. Am Mittwoch, den 8. Januar, gelang es dem Justizministerium, den Betrieb seiner Website nach einem russischen Cyberangriff wiederherzustellen.