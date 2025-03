Ein Angestellter des Justizministeriums hat versucht, ein landwirtschaftliches Unternehmen um 120.000 Dollar zu betrügen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Beamtin versprach einem Vertreter eines regionalen haushaltsbildenden Unternehmens, Informationen über das Nutzungsrecht an landwirtschaftlichen Grundstücken in das Register für unbewegliches Vermögen einzutragen.

Eine Mitarbeiterin des ukrainischen Justizministeriums und ihre Komplizin versuchten, sich durch betrügerische Handlungen in den Besitz der Gelder des Agrarunternehmens in Höhe von 120 Tausend Dollar zu bringen. Darüber berichtet der Pressedienst des State Bureau of Investigations am Montag, den 3. März.

„Mitarbeiter des staatlichen Ermittlungsbüros haben die Voruntersuchung gegen eine Mitarbeiterin des Justizministeriums der Ukraine und ihre Komplizin abgeschlossen, die durch betrügerische Handlungen versucht haben, sich der Gelder eines großen landwirtschaftlichen Unternehmens zu bemächtigen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Anklageschrift wurde bereits an das Gericht weitergeleitet.

Es wird festgestellt, dass die Mitarbeiterin des Ministeriums dem Vertreter des haushaltsbildenden Unternehmens der Region für 120 Tausend Dollar versprochen hat, in das Register des unbeweglichen Eigentums Informationen über das Recht auf die Nutzung von Grundstücken für landwirtschaftliche Zwecke einzutragen.

Die Beamtin zog auch ihren Bekannten, einen Bürger eines anderen Staates, als Komplizen an, der sich als „einflussreicher Beamter“ desselben Ministeriums bezeichnete und als Garant für die Erfüllung der Versprechen fungieren sollte.

Im August letzten Jahres erhielten die Komplizen die erste Tranche von 30.000 Dollar und sagten, dass die Antragstellerin zwei Tage Zeit habe, um den Rest des Geldes für eine positive Entscheidung zu übergeben.

Beide „Geschäftsleute“ wurden nach Erhalt der Gelder verhaftet.

Nach den inkriminierten Artikeln drohen den Tätern bis zu 12 Jahre Haft.