Das Kabinett hat Maksym Sokolyuk als Leiter des staatlichen Migrationsdienstes der Ukraine entlassen – Natalya Naumenko wurde zur kommissarischen Leiterin ernannt. Dies teilte der Abgeordnete Oleksiy Honcharenko am Mittwoch, den 29. September, in Telegram mit.

Natalya Naumenko war zuvor die erste stellvertretende Leiterin des Migrationsdienstes.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Präsident Volodymyr Zelenskyy zuvor einen neuen Leiter des Nationalen Instituts für Strategische Studien ernannt hat. Oleksandr Bohomolov ist ein ukrainischer Wissenschaftler und Direktor des Krim-Instituts für Orientalische Studien an der Ukrainischen Nationalen Akademie der Wissenschaften. Krymskyy von der Ukrainischen Nationalen Akademie der Wissenschaften und Experte für den Nahen Osten.

Es wurde auch berichtet, dass neue Polizeichefs in den Regionen Charkiw und Czernowitz ernannt wurden. Stanislav Perlin wurde zum Leiter der Regionalpolizei in Charkiw ernannt, während Ruslan Dudarets zum Chef der Polizei in Czernowitz ernannt wurde.