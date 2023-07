Kara-Dag-Brigade rückt im Süden vor - MIA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Soldaten der Kara-Dag-Brigade der Offensiven Garde rücken in Richtung Saporischschja vor. Insbesondere kamen die Kämpfer zu den Positionen der Eindringlinge in der Nähe von Orechiwoje, wo zuvor russische Eindringlinge waren. Dies berichtete das Innenministerium am Sonntag, den 30. Juli, in seinem Telegram-Kanal.

„Die Kämpfer kamen zu den Stellungen in der Nähe von Orechiwo, die von den Angreifern in Richtung Saporoshje besetzt waren. Wir fahren fort, den Feind aus unserem Land zu vertreiben“, heißt es in der Nachricht.

Die ukrainischen Verteidiger entrollten in einem kurzen Video eine blau-gelbe Fahne vor dem Hintergrund der russischen Trophäenausrüstung.

„So funktioniert die Kara-Dag-Sturmbrigade“, sagte der Kämpfer auf den zurückeroberten Positionen.

Wie wir bereits berichteten, erklärte das Pentagon, die ukrainischen Streitkräfte hätten nun „mehrere Optionen zur Verfügung“, da Kiew mehr Ressourcen für seine Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte bereitstelle.

