Kasachische Bürger werden aufgefordert, zwei Regionen der Ukraine zu verlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die kasachische Botschaft in der Ukraine hat ihre Bürger aufgefordert, das Gebiet der Regionen Odessa und Charkiw zu verlassen. Die entsprechende Erklärung wurde vom Pressedienst der Botschaft der Republik Kasachstan in der Ukraine veröffentlicht.

„Im Zusammenhang mit den wachsenden Spannungen und der instabilen Lage in den Regionen Odessa und Charkiw empfiehlt die Botschaft der Republik Kasachstan in der Ukraine den Bürgern Kasachstans, das Verlassen dieser Gebiete zu erwägen“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bürger Kasachstans die Ukraine auf dem Landweg über Polen oder Moldawien verlassen können, um dann den kommerziellen Luftverkehr zu nutzen.

Bei Reisen durch Polen benötigen kasachische Staatsbürger ein Schengen-Visum. Für Reisen durch die Republik Moldau ist es nicht erforderlich.

Gleichzeitig fordert die Botschaft alle Bürger auf, den Luftalarm nicht zu ignorieren und sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

Wir möchten daran erinnern, dass Russland neulich zum ersten Mal seit zwei Jahren Charkiw mit Bomben angegriffen hat. Es wurde über den „Flug“ in einem Wohnviertel von Charkiw in Mehrfamilienhäusern berichtet.