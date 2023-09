Die Kaution für den ehemaligen Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs, Wsewolod Knjasjew, wurde um weitere 10 Millionen Hrywnja reduziert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat die Kaution des ehemaligen Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs, Wsewolod Knjasjew, reduziert. Darüber berichtet der Pressedienst des Obersten Anti-Korruptionsgerichts.

„Am 26. September 2023 prüfte die Berufungskammer des Obersten Anti-Korruptionsgerichts die Berufung der Verteidigung gegen die Entscheidung des Untersuchungsrichters des Obersten Anti-Korruptionsgerichts vom 6. September 2023 über die Verlängerung der Haftzeit des ehemaligen Vorsitzenden des Obersten Gerichts mit der Alternative, eine Kaution von 55 Millionen Hrywnja zu hinterlegen. Nach den Ergebnissen der Prüfung des Richtergremiums teilweise zufrieden die Beschwerde der Verteidigung, die Verringerung der Höhe der Kaution als Alternative zur Untersuchungshaft auf 45 Millionen Hrywnja“, in der Nachricht angegeben.

Das Gericht fügt hinzu, dass die Definition ab dem Zeitpunkt der Verkündung in Kraft getreten ist und nicht im Rahmen eines Kassationsverfahrens angefochten werden kann.

Wir erinnern daran, dass Detektive des Nationalen Antikorruptionsbüros am 15. Mai den Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs Wsewolod Knjasjew wegen Bestechung in Höhe von 2,7 Millionen Dollar festgenommen haben. Die Gesetzeshüter beschlagnahmten einen Teil des Geldes bei ihm zu Hause und einen weiteren Teil in seinem Büro.

Die Ermittler durchsuchten auch andere Richter des Obersten Gerichtshofs. Das Geld wurde den Richtern angeblich für eine Entscheidung zugunsten des Geschäftsmanns Kostyantyn Schewaho gegeben.

Am 16. Mai entließ der Oberste Gerichtshof Knyazev aus seinem Amt. Der ehemalige Chef des Obersten Gerichtshofs, der wegen Bestechung aufgeflogen war, wurde gegen eine Kaution von mehr als 107 Millionen Hrywnja verhaftet. Später reduzierte das Oberste Anti-Korruptionsgericht den Kautionsbetrag auf 55 Millionen Hrywnja. Knyazev wird bis zum 16. Oktober in Haft bleiben.