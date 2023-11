Selenskyj hat die Zusammensetzung des Obersten Hauptquartiers des Oberbefehlshabers geändert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat beschlossen, die Zusammensetzung des Obersten Hauptquartiers des Oberbefehlshabers (SCH) zu ändern. Nun wird der ehemalige Leiter des Staatlichen Dienstes für Sonderkommunikation, Jurij Shygol, nicht mehr an den Sitzungen teilnehmen. Dies geht aus einem entsprechenden Erlass des Staatsoberhauptes hervor.

„Aus der Zusammensetzung der Stawka des Obersten Befehlshabers Juri Schtschigol zurückzutreten“, heißt es in dem Dokument.

In die persönliche Zusammensetzung des Stabes des Oberbefehlshabers wurde der Minister für digitale Transformation der Ukraine Michail Fedorow eingeführt.

Wir werden daran erinnern, dass im staatlichen Dienst für spezielle Kommunikation und Informationsschutz ein Korruptionssystem entdeckt wurde. Die Teilnehmer des Schemas haben 62 Millionen Hrywnja auf die Konten von kontrollierten Unternehmen im Ausland abgehoben, um sie weiter zu legalisieren.

Wie wir bereits berichteten, beschloss das Oberste Anti-Korruptionsgericht am 22. November, den Organisator des Systems, an dem der ehemalige Leiter des staatlichen Dienstes für Sonderkommunikation Jurij Schtschyhol beteiligt war, in Gewahrsam zu nehmen. Der Verdächtige wurde in Untersuchungshaft genommen mit der Möglichkeit einer Kaution in Höhe von 50 Millionen Hrywnja.

Zuvor wurde berichtet, dass die Regierung den Leiter des Staatlichen Dienstes für Sonderkommunikation und Informationsschutz der Ukraine, Jurij Shygol, sowie seinen Stellvertreter für digitale Entwicklung, digitale Transformation und Digitalisierung, Wiktor Zhora, von ihren Posten entlassen hat.