Im Kernkraftwerk Saporischschja sind zwei Blöcke in Betrieb

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Kernkraftwerk Saporischschja in der Stadt Energodar steht unter der Kontrolle russischer Aggressoren. Zwei von sechs Triebwerken sind in Betrieb. Dies teilte die staatliche Aufsichtsbehörde für nukleare Regulierung der Ukraine (SINRU) am Sonntag, den 6. März, mit.

„Zwei Blöcke des KKW Saporischschja sind am Netz. Eine Einheit ist in Reparatur, die anderen sind abgeschaltet. Das Betriebspersonal des KKW Saporischschja überwacht den Zustand der Kraftwerksblöcke und gewährleistet deren sicheren Betrieb gemäß den Anforderungen der Betriebsdokumentation“, heißt es in dem Bericht.

Das automatisierte System zur Strahlungsüberwachung des Kernkraftwerks und das automatisierte System zur Überwachung des Strahlungszustands in der Hygieneschutzzone und der Beobachtungszone arbeiten im Normalbetrieb, es wurden keine Änderungen des Strahlungszustands registriert.

Gleichzeitig betonte die Agentur, dass die Anwesenheit von bewaffneten Insassen und schwerem Gerät in der Nähe des Kraftwerks sowohl das Personal des KKW als auch die Bevölkerung unter psychologischen Druck setzt.

„In der Stadt ist die mobile Kommunikation gestört, die meisten Internetanbieter funktionieren nicht, und es gibt Schwierigkeiten mit Lebensmitteln. All dies wirkt sich negativ auf die Arbeitsmoral des Personals aus und beeinträchtigt die nukleare und Strahlungssicherheit des KKW erheblich“, heißt es in dem Bericht.