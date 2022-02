In Kiew haben die Ausländer die Ukraine angesichts der Bedrohung durch die Russische Föderation unterstützt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Internationale Einheitsmarsch für die Ukraine fand im Zentrum von Kiew statt, an dem auch ausländische Aktivisten und in der ukrainischen Hauptstadt akkreditierte Journalisten teilnahmen, wie Radio Liberty berichtet.

Etwa hundert Menschen nahmen am Internationalen Einheitsmarsch für die Ukraine teil, um die Ukraine zu unterstützen, die von einer neuen groß angelegten Invasion durch Russland bedroht ist.

Die Teilnehmer versammelten sich in einem Park in der Nähe des Denkmals von Taras Schewtschenko und marschierten in Richtung Majdan Nesaleschnosti.

Während des Marsches waren Slogans wie „Ruhm für die Ukraine“ und „Ruhm für die Helden“ zu hören. Auf dem Maidan sangen die Demonstranten die ukrainische Hymne…