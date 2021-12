Kiew will das Überqueren der Kontrollpunkte im Donbass vereinfachen - Wereschtschuk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Behörden beabsichtigen, die obligatorische Einrichtung der Anwendung Diy Vdom für Personen, die Kontrollpunkte im Donbass passieren, bis Ende dieses Jahres abzuschaffen. Dies erklärte die Ministerin für die Reintegration der vorübergehend besetzten Gebiete, Iryna Wereschtschuk, in einem Kommentar für die Publikation News of Donbass am Samstag, den 25. Dezember.

Die Leiterin des Ministeriums erklärte, sie habe bei einem Besuch des Kontrollpunkts in Stanytsia Luhanska gesehen, was die Menschen dort erleben.

„Wir haben Einschränkungen wegen des Covid. Ich habe gesehen, was für ein Problem das für Rentner, ältere Menschen, Frauen mit Kindern, für alle, die den Kontrollpunkt passieren, ist. Sie müssen die App Day Vdoma herunterladen. Dafür brauchen Sie ein Smartphone. Die Menschen haben nicht so viel Geld, um sich ein Smartphone zu leisten“, so Wereschtschuk.

Die Ministerin unterbreitete ihren Vorschlag dem Staatsoberhaupt Wolodymyr Selenskyj und dem Ministerpräsident Denys Schmyhal, die ihn nach eigenen Angaben unterstützten.

„Wenn alles gut geht, werden wir diesen obligatorischen Vdom-Anhang bis Ende des Jahres abreißen und die Menschen werden die Kontrollpunkte ohne Leiden passieren können“, kündigte der Leiter des Ministeriums für Wiedereingliederung an.