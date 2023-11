Kinder in den besetzten Gebieten wollen ukrainische Sprache - Zentrum für nationalen Widerstand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Schulen in den besetzten Gebieten erlauben Kindern vorübergehend den Besuch des ukrainischen Sprachunterrichts, wenn sie einen Antrag ihrer Eltern vorweisen können. Gleichzeitig wächst die Unzufriedenheit der Invasoren, denn trotz des Drucks und der Drohungen gegenüber den Eltern ist die Zahl der Anmeldungen zum Erlernen der ukrainischen Sprache viel höher als vom Kreml erwartet. Darüber berichtet am Mittwoch, den 22. November, das Zentrum des nationalen Widerstands.

„Folglich gibt es in der Region nicht genügend Lehrbücher, denn für diesen Unterricht haben die Russen ihre ukrainischen Lehrbücher mit Geschichten über „brüderliche Nationen“ und Rechtfertigung der Besatzung gedruckt. Die Zahl der Exemplare, die in die vorübergehend besetzten Gebiete gebracht wurden, ist jedoch viel geringer als die Zahl der Menschen, die bereit sind, ihre Muttersprache zu lernen“, heißt es in dem Bericht.

Die Besatzungsverwaltung hat einen Ausweg aus dieser Situation gefunden. Die Invasoren haben die Direktoren der kontrollierten Schulen beauftragt, Gespräche mit den Eltern zu führen, damit ihre Kinder sich weigern, ihre Muttersprache zu lernen.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete, Iryna Wereschtschuk, sagte in der Sendung des TV-Marathons The Only News, dass Russland bereits eine „sogenannte staatliche Kinderbank“ für deportierte ukrainische Kinder erfunden habe.

Insgesamt haben die Russen 11.000 ukrainische Kinder aus den besetzten Gebieten deportiert.