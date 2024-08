Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Präsidialamt hat betont, dass die russische Kirche auf dem Territorium der Ukraine eine Projektionsfläche für Morde und Gewalt ist.

Der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, hat betont, dass die Kirche in der Ukraine dem Einfluss Russlands entzogen werden soll. Dies schrieb er am Sonntag, den 18. August, in einem Telegram.

„Seit Sowjetzeiten ist die Kirche in der RF und für die RF das Territorium und die Ohren ihrer besonderen Dienste. Die RF ist heute das Land, das die Kirchen in der Ukraine vernichtet. Für sie gibt es keinen Gott, keinen Glauben“, sagte der Leiter des Büros des Präsidenten.

Jermak stellte fest, dass die russische Kirche auf dem Territorium der Ukraine eine Projektionsfläche für Mord und Gewalt ist.

„Wenn es heute in der Ukraine Menschen gibt, die bereit sind, den Einfluss der Moskauer Kirche zu verteidigen, Menschen zu schlagen, sie in sozialen Netzwerken zu bedrohen und den Status eines Volksvertreters haben, dann ist das nicht normal. Und hier geht es nicht um Freiheit, sondern um etwas anderes. Wir sollten solche Dinge nicht tun – unsere Gesellschaft hat bereits alle Tests für die Einheit bestanden.