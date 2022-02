Die Kleidung des bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Geschäftsmannes Olexander Jaroslawskyj wurde in der Region Charkiw gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Kleidung des bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Geschäftsmannes Olexander Jaroslawskij wurde in einer gerichtsmedizinischen Untersuchungsabteilung des Bezirks gefunden. Dies sagte der Leiter des regionalen Büros für gerichtsmedizinische Untersuchungen in Charkiw, Jurij Krawtschenko, wie Suspіlne am Mittwoch, 16. Februar, berichtete.

„Die Dinge sind gefunden worden. Eine Ermittlungsgruppe ist im Einsatz. Ich habe nur wenige Informationen. Ich weiß, dass sie arbeiten“, sagte Kravchenko.

Ihm zufolge wurden die Gegenstände in der gerichtsmedizinischen Abteilung des Bezirks Tschuguew gefunden.

„Gefunden in der Abteilung. Gestern waren sie noch nicht da, aber heute wurden sie gefunden. Eine Ermittlungsgruppe wurde eingeschaltet“, betonte Kravchenko…