Klitschko sprach vor den Abgeordneten über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine

Der Parteivorsitzende der UDAR und Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, hat per Videokonferenz an einer Sitzung der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament teilgenommen und sich für die Aufnahme der Ukraine in die EU ausgesprochen.

„Er sprach online bei einer Sitzung der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament und forderte die europäischen Abgeordneten auf, den Antrag der Ukraine auf EU-Mitgliedschaft zu unterstützen“, sagte er am Dienstag, den 1. März.

Er führte auch ein Telefongespräch mit dem EVP-Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber.

Der Bürgermeister von Kiew berichtete den Abgeordneten über die Situation in der Ukraine und insbesondere in der Hauptstadt.

„Er betonte, dass die russische Armee ukrainische Städte und Dörfer beschießt und zerstört und Zivilisten tötet. Und dass die demokratische Welt die Grausamkeiten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit stoppen muss, die heute im Zentrum Europas stattfinden“, sagte Klitschko.

Darüber hinaus wies der Politiker die Abgeordneten auf die Notwendigkeit hin, der Ukraine und Kiew humanitäre Hilfe zu leisten, um eine humanitäre Katastrophe im Land zu verhindern.

Klitschko dankte der Europäischen Volkspartei, der die UDAR seit vielen Jahren angehört, für die Unterstützung des ukrainischen Volkes.

Der Bürgermeister von Kiew kündigte heute die Einrichtung eines humanitären Hauptquartiers in der Hauptstadt an und rief zur Beteiligung an dessen Arbeit auf…