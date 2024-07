Kobakhidze: Die EU wird Georgien besser behandeln, wenn der Krieg in der Ukraine vorbei ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Europäische Union wird ihre Beziehungen und ihre Haltung gegenüber Georgien verbessern, wenn der Krieg in der Ukraine vorbei ist und Frieden in der Region einkehrt. Dies ist die Meinung des georgischen Ministerpräsidents Irakli Kobakhidse

Der georgische Ministerpräsident Irakli Kobakhidze glaubt, dass sich die Haltung der Europäischen Union gegenüber Georgien verbessern wird, wenn der Krieg zwischen Russland und der Ukraine beendet ist.

Der Ministerpräsident sagte Journalisten in Großbritannien am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft, wie NewsGeorgia, Interpressnews und der georgische Fernsehsender Channel One berichteten.

„Zuallererst ist es wichtig, den Krieg in der Ukraine zu beenden. (…) Wir haben große Hoffnungen, dass der Krieg in der Ukraine in spätestens einem Jahr beendet sein wird, so dass sich die Situation in der Region beruhigen wird, und all dies wird sich positiv auf die allgemeine politische Situation in unserer Region sowie auf die Haltung gegenüber Georgien auswirken“, sagte der georgische Ministerpräsident.Kobachidse zufolge hat er mit den Teilnehmern des Gipfels über die Beziehungen zwischen Georgien und der EU gesprochen, insbesondere mit dem Chef der europäischen Diplomatie Josep Borrell und dem Vorsitzenden des Europäischen Rates Charles Michel.