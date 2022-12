Korrespondent.net kündigt eine Sammlung für Fahrzeuge für Artilleristen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Einheit, die Teil der an der Front arbeitenden Militäreinheit A4100 ist, bittet um Hilfe: Sie benötigt Lkws mit Allradantrieb und erhöhter Geländegängigkeit, um Munition schnell an die Front zu bringen.

In Europa kosten solche Fahrzeuge 10-15 Tausend Euro.

Korrespondent.net kündigt zusammen mit dem Wohltätigkeitsfonds Razom in Maybutnye UA eine Sammlung zum Kauf solcher Fahrzeuge an.

Nach der Abholung und Übergabe der Fahrzeuge wird ein Foto-/Videobericht auf der Hauptseite von Korrespondent.net veröffentlicht.

Wir bitten alle, die nicht gleichgültig sind, sich aktiv an der Sammlung der notwendigen Summe zu beteiligen und so unserer Armee zu helfen, die Ukraine von den Invasoren zu befreien.

Für die Ukraine

Nur für Privat24

5169 3351 0091 1185

Ministerium für Bildung und WissenschaftO Bank

Name der Bank „Together in the Future SA“

Für andere Banken:

5355 1000 0973 5513 – UkrgazBank

Oder Überweisung:

IBAN Konto: UA543204780000026002924923047

USREOU/INN-Code: 38347192.