Ein Kraftwerksblock des ukrainischen KKW Energoatom wurde aus der planmäßigen Wartung genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Dank des schnellen Handelns der ukrainischen Nukleartechniker konnte die geplante vorbeugende Wartung des Kraftwerksblocks drei Tage früher als geplant abgeschlossen werden. 1000 MW zusätzlicher Strom für das Stromnetz

Ukrainische Nukleartechniker haben die planmäßige Wartung eines Kraftwerksblocks in einem der ukrainischen Kernkraftwerke abgeschlossen. Infolgedessen wurden 1.000 MW Strom in das Netz eingespeist.

Dies teilte der Pressedienst von Energoatom mit.

„Dank des schnellen Handelns der ukrainischen Nukleartechniker konnte die geplante vorbeugende Wartung drei Tage früher als geplant abgeschlossen werden. am 27. Mai 2024, um 15:05 Uhr, wurde der 1000-MW-Block von Energoatom an das Netz angeschlossen“, heißt es in der Erklärung.

Petro Kotin, CEO von Energoatom, betonte, dass die Nukleartechniker weiterhin „alle Anstrengungen“ unternehmen werden, um die Zeit für die geplante vorbeugende Wartung zu verkürzen, damit alle ukrainischen Kraftwerksblöcke mit maximaler Kapazität arbeiten können.

Im Januar dieses Jahres kündigte der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko den Bau von neun Kernkraftwerken an, die auf der amerikanischen AR1000-Technologie basieren.