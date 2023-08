In Kramatorsk wurden Explosionen gehört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zeugen hörten Geräusche von Explosionen in Kramatorsk in der Region Donezk. Es wird auch über das Feuer berichtet. Über sie am Montag, 14. August, berichtet Suspilne.

In der Stadt hörte mindestens zwei Explosionen. In diesem Moment wurde in der Region ein Luftalarm ausgerufen.

Während des Alarms sollten Sie sich in einen Schutzraum begeben und dort bis zur Aufhebung des Alarmsignals bleiben.