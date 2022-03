Der Kreml hat das Ergebnis der Verhandlungen in Istanbul bewertet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei den Verhandlungen mit der Ukraine sind positive Entwicklungen zu verzeichnen, aber ein ernsthafter Durchbruch ist bisher nicht gelungen. So bewertete der russische Präsidentensprecher Dmitrij Peskow am Mittwoch, den 30. März, die Verhandlungen der ukrainischen und russischen Delegationen in Istanbul.

Ihm zufolge kann der Kreml nicht behaupten, dass es einen ernsthaften Durchbruch bei den Verhandlungen gegeben hat, es ist noch ein sehr langer Weg zu gehen.

Gleichzeitig wertet der Kreml es als positiv, dass die ukrainische Seite begonnen hat, ihre Vorschläge konkret zu formulieren und „zu Papier zu bringen“.

Peskow äußerte sich auch zu den Forderungen in Russland, „in der Ukraine aufs Ganze zu gehen“. „Stalingrads sind nicht und sollten nicht im Kalender stehen, es gibt keinen Platz für Emotionen“, sagte er.

„Medinskij hat Putin über das Ergebnis der Gespräche mit der ukrainischen Delegation in Istanbul berichtet und wird am Mittwoch den Medien weitere Erläuterungen geben“, sagte ein Kreml-Sprecher.

Er sagte, dass es noch keine aktuellen Informationen über die humanitäre Operation in Mariupol gebe.

Darüber hinaus erklärte Peskow, Russland werde mit niemandem über die Krim sprechen, auch nicht bei den Verhandlungen mit der Ukraine.